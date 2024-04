Van den Brom staat voor terugkeer als trainer in Nederland bij oude liefde

John van den Brom is de gedroomde kandidaat om Edward Sturing op te volgen bij Vitesse, meldt De Gelderlander. De clubloze trainer zou daar zelf ook voor open staan, zelfs als de Arnhemmers degraderen. Het medium meldt dat er nog geen concreet voorstel is gedaan.

Volgens het De Gelderlander hoopt Vitesse voor het einde van de maand de opvolger van Sturing aan te wijzen. De oefenmeester van de Arnhemmers heeft aangegeven na dit seizoen niet aan te blijven als trainer. De clubleiding hoopt dus snel een nieuwe trainer te hebben, zodat die kan bijdragen aan het samenstellen van de selectie van volgend seizoen.

Het medium meldt dat Van den Brom de meest waarschijnlijke naam is voor het trainerschap in Arnhem. Hij zou al hebben gesproken met de clubleiding voordat Edwin Reijntjes als directeur begon. “Ik maak me zorgen om de club”, geeft Van den Brom aan tegenover het medium. “Ik wil graag helpen. Het liefst in de eredivisie, maar ook in de eerste divisie. Vitesse wil weer van de regio zijn. Dat is mooi. Maar er is niets concreet. Voor een contract moeten nog wel wat zaken worden geregeld.”

Van den Brom zit zonder club sinds zijn vertrek bij het Poolse Lech Poznan in december. Daarvoor was hij actief bij Al-Taawoun in Saoedi-Arabië en KRC Genk in België. De oefenmeester stond eerder in het seizoen 2011/2012 voor de groep in Arnhem. Destijds eindigde Vitesse op de zevende plaats. Als speler kwam Van den Brom tussen 1986 en 1993 en tussen 1996 en 2001 voor de Arnhemmers uit.

