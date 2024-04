Van 't Schip komt met eerste reactie op soap rond Alex Kroes

John van ’t Schip heeft voor het eerst gereageerd op het vertrek van Alex Kroes bij Ajax. Dinsdagochtend kwam naar buiten dat de kersverse algemeen directeur van de Amsterdammers alweer moet vertrekken vanwege handel met voorwetenschap.

“Vervelend voor de club en iedereen die daarbij betrokken is”, begint Van ’t Schip op de clubwebsite van Ajax. “Sinds ik ben ingesprongen, is het er niet rustiger op geworden. Jammer is dan misschien niet eens het goede woord. Je hoopt dat de club op een bepaalde manier rust kan creëren, maar die was er tot aan Alex Kroes ook niet.”

Artikel gaat verder onder video

Van ’t Schip ziet dat het bliksemvertrek van Kroes niet helpt voor de rust binnen de club. “Het creëert gewoon heel veel onrust”, geeft de oefenmeester aan. “In die situatie moeten we eigenlijk het hele seizoen presteren met een groep die jong is. Ik moet zeggen dat ze het wat dat betreft goed doen en goed oppakken.”

Toch heeft alle onrust binnen de club zeker impact op de selectie van Ajax. “De spelers krijgen alles te horen en te lezen en die voelen de druk die erop komt. Daar hebben zij in feite niet veel aan kunnen doen. Afgelopen transferwindow heb ik gevraagd om meer versterkingen. Dan is Henderson wel gekomen, maar eigenlijk als je een A krijgt zou je ook B en C willen hebben, juist om dat een beetje bij de jonge jongens weg te nemen.”

Nadat de spelersgroep was ingelicht, merkte de trainer van de Amsterdammers vooral ongeloof binnen zijn selectie. “Je proeft dan in de groep van ‘niet weer’ en ‘het zal toch niet’, eigenlijk wat heel veel mensen denken en niet geloven wat er gebeurt. Maar daarna gaan ze ook snel weer over tot de orde van de dag, dat is ook voetballer eigen.”

Over zijn eigen toekomst bij Ajax twijfelt Van ’t Schip niet. “De afspraken zouden op papier worden gezet, dat moet nog gebeuren. Maar ik ga ervan uit dat de afspraken blijven staan”, is de trainer stellig. “Daarna zullen er nog gesprekken volgen, dus het is niet zo dat het al kant en klaar was om te tekenen.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Hoe rijk is Alex Kroes? Dit is het vermogen van de geschorste directeur van Ajax

Voor het geld hoeft Alex Kroes het al lang niet meer te doen, zou je denken.