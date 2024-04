Vandaag Inside komt daags na aankondiging Genee met nieuws over Derksen

Johan Derksen maakt dinsdagavond ‘gewoon’ zijn opwachting in Vandaag Inside. Wilfred Genee vertelde maandagavond in het programma Veronica Offside dat de voormalig hoofdredacteur van Voetbal International de tweede uitzending van deze week wegens een behandeling voor zijn liesbreuk aan zich voorbij moest laten gaan, maar dat laatste is niet het geval. Derksen is ‘voldoende hersteld’ en schuift dinsdagavond dus gewoon aan bij René van der Gijp en Genee.

Genee maakte maandagavond tijdens de uitzending van Veronica Offside van de gelegenheid gebruik om aan te kondigen dat Vandaag Inside het dinsdagavond zonder één van z’n vaste gezichten moest gaan doen. “Als je morgen nog zin hebt Wim, dan ben je welkom”, richtte de presentator zich tot Wim Kieft. “Johan is er morgen niet, dus dan zou het kunnen. Hij heeft een liesbreuk. Er komt dan steeds een darm uitkruipen, waardoor de onderbuik teveel opspeelt bij hem. Als die onderbuik teveel opspeelt, dan zit het klem. Dan doet het pijn, dus dat wordt nu teruggezet.”

Artikel gaat verder onder video

Derksen zelf vertelde vorige week nog dat hij woensdag was opgenomen op de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis in Assen. De televisiepersoonlijkheid onthulde vorige maand al dat hij was getroffen door een darm die klem kwam te zitten in zijn liesbreuk. Vorige week woensdag ging het opnieuw mis. “Ik lag om 18.00 uur nog op de Eerste Hulp. Het was weer mis. Die darm zat weer klem”, vertelde Derksen voorafgaand aan de uitzending. “Ik heb vanochtend nog de hond uitgelaten. Toen kwam ik thuis en moest ik poepen. Ik ging poepen, maar met een liesbreuk moet je niet zo persen. Ik kreeg er pijn aan mijn buik van. Toen ben ik naar de huisarts gegaan. Die zei: je hebt je darm eruit geperst. De huisarts heeft de darm toen nog terug in positie proberen te brengen. Hij heeft me veel pijn gedaan.”

Derksen liet tevens weten dat hij deze dinsdag onder met mes zou gaan om het problemen te verhelpen. De verwachting was dat hij de tweede uitzending van deze week aan zich voorbij moest laten gaan, maar dat is dus niet het geval. “Derksen zit vanavond ‘gewoon’ aan tafel bij Vandaag Inside. De besnorde analist werd dinsdag geopereerd aan een liesbreuk, maar is voldoende hersteld om aan te schuiven bij Wilfred Genee, René van der Gijp en Job Knoester”, zo meldt Vandaag Inside via de officiële kanalen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Mark Rutte overweegt om opvallende reden niet meer naar Vandaag Inside te gaan

Demissionair premier Mark Rutte overweegt om niet meer naar Vandaag Inside te gaan.