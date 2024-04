Vandaag Inside-pispaal reageert: ‘Zo respectloos, ik veeg mijn achterste ermee af’

Lee Towers hekelt de manier waarop de mannen van Vandaag Inside over hem praten. De 78-jarige zanger zingt zondag (morgen) voor de laatste keer You’ll Never Walk Alone bij de start van de marathon in Rotterdam, waarvoor hij veel (lovende) media-aandacht heeft gekregen. Onder meer René van der Gijp deed daar niet aan mee, en daar is Towers niet over te spreken.

“Ik wilde er niet over beginnen, maar ik heb gisteren (maandag, red.) weer even naar Lee Towers zitten kijken. Die man is zo blij met zichzelf”, sprak Van der Gijp woensdag in de uitzending van Vandaag Inside. Deze woorden schieten bij de zanger in het verkeerde keelgat, zo blijkt uit een video van De Telegraaf.

“Daar reageer ik niet eens meer op. De jongens zijn zo respectloos. Dat zie je ook nu weer, in hoe hij zich uitlaat”, zegt Towers, die vindt dat de mannen van Vandaag Inside ‘reageren als kip zonder kop’. “Nou ja, dat is hun verdienmodel, weet je. Ze gooien iedereen voor de bus en dan zitten ze nog te geinen ook, weet je. En maar lachen. Wat hebben ze zelf gepresteerd? Ik zit al zo lang in dit vak. Ik heb geen kapsones, maar ze mogen voor mijn status en wat ik in Nederland ben, best een heel klein beetje respect hebben”, gaat hij verder.

Towers kan weinig met de uitlatingen van Johan Derksen en zijn collega’s. “Ze weten niet meer wat dat is. Dat is jammer. Ik veeg er mijn achterste mee af, laat ik het zo zeggen, met wat die mannen allemaal beweren en doen. Het zijn nono’s, weet je wel. Ze hebben geen respect. Het is vervelend, toch?’

