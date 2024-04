René van der Gijp kan het niet laten: ‘Ik wilde het er niet over hebben, maar...’

René van der Gijp kon het dinsdagavond niet laten om terug te komen op het bezoek van Lee Towers aan de talkshowtafel van Op1 op maandag. De analist van Vandaag Inside zag de zanger geëmotioneerd praten over zijn carrière.

Zondag zingt Lee Towers na dertig jaar voor de laatste keer het You'll Never Walk Alone bij de marathon van Rotterdam. Hij is ook bekend van zijn optredens bij huldigingen van Feyenoord. "Ik wilde er niet over beginnen, maar ik heb gisteren (maandag, red.) weer even naar Lee Towers zitten kijken. Die man is zo blij met zichzelf", zei Van der Gijp lachend.

Towers vertelde bij Op1 dat zijn gezondheid zijn carrière in de weg staat. "Ik heb tien jaar geleden een rugoperatie gehad, waarbij mijn zenuw is beschadigd. Ik liep dus al lastig en kreeg daarna heupproblemen. Ook brak ik mijn hand. Op een gegeven moment moet je rationeel zijn en zeggen: het is mooi geweest." De zanger was zichtbaar geëmotioneerd toen hij werd toegesproken door burgemeester Ahmed Aboutaleb.

Lee Towers leek de deur open te houden voor een optreden bij de eventuele huldiging als Feyenoord deze maand de beker wint. "Ja, dat is over twee weken. Dan zijn we er gewoon weer. De huldiging vindt op maandag plaats, wat ik zelf een beetje jammer vind. Het wordt weer een feestje." Johan Derksen vindt het niet verstandig, liet hij dinsdag weten. "Een kwetsbare man moet duidelijk gemaakt worden dat hij niet meer moet zingen als het niet meer kan."

Feyenoord speelt op zondag 21 april de bekerfinale tegen NEC in De Kuip. Als de ploeg van Arne Slot de wedstrijd wint, volgt een dag later de huldiging op de Binnenrotte.

Video: René van der Gijp kan het toch niet laten: ‘Ik wilde het er niet over hebben, maar…’