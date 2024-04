Verweij onthult: 'Hij is nog altijd de droomkandidaat om trainer van Ajax te worden'

Ajax droomt van een terugkeer van Erik ten Hag als trainer, zo weet Mike Verweij. Vermoedelijk is Ten Hag bezig aan zijn laatste weken als trainer van Manchester United, al is nog niets officieel naar buiten gebracht over zijn toekomst op Old Trafford.

"Ten Hag is nog steeds de droomkandidaat, maar ze zijn ook met een plan B, C en D bezig", laat Verweij weten in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. "Als Ten Hag ‘nee’ zegt, willen ze wel iets anders hebben. Er wordt nu ook met een buitenlandse kandidaat gesproken."

Artikel gaat verder onder video

Verweij laat in de podcast ook weten dat Ajax volgend seizoen een belangrijke rol ziet weggelegd voor Dave Vos, de trainer van Jong Ajax. Die krijgt een rol binnen de technische staf van het eerste elftal. Ook een eventuele buitenlandse hoofdtrainer zal daar volgens Verweij genoegen mee moeten nemen.

"Die kandidaat moet Dave Vos accepteren, want Vos krijgt een vaste rol in de staf. Ik kan me voorstellen dat hij dat alleen doet als hij echt de eerste assistent wordt. Als een buitenlandse trainer zijn eigen assistent meeneemt, dan moet Vos het nooit doen", adviseert Verweij.

Wie de buitenlandse kandidaat is met wie Ajax in gesprek zou zijn, laat Verweij in het midden. "Het is niet Kjetil Knutsen en ook niet Graham Potter. Ook geen Fatih Terim", noemt hij namen van trainers die met Ajax in verband zijn gebracht.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Nieuw probleem dreigt voor Ajax: 'Dreigement tijdens koffie met Van Praag'

Het is de vraag of Ziggo de komende jaren de hoofdsponsor van Ajax blijft.