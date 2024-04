Vuurwerk verwacht op informatiebijeenkomst Ajax over zaak Kroes: ‘Ik kan daar mijn verhaal vertellen’

Alex Kroes zal donderdagavond aanwezig zijn bij de informatiebijeenkomst voor Ajax-leden. Op de bijeenkomst moet de raad van commissarissen opheldering geven aan de leden over de situatie rondom Kroes.

Dat Kroes donderdagavond aanwezig is bij de bijeenkomst, bevestigde hij in gesprek met NOS. “Ik ben ook lid”, gaf hij aan. De geschorste algemeen directeur speelt al sinds zijn jeugd voor Ajax en komt nu uit voor een van de amateurelftallen. “Ik kan mijn verhaal vertellen, waar nodig binnen de mate van vertrouwelijkheid.”

Artikel gaat verder onder video

Nadat hij werd beschuldigd van handelen met voorkennis, werd Kroes door de rvc per direct geschorst. De bestuursraad, die aan de kant van de algemeen directeur staat, won al juridisch advies in over de situatie. De leden van de bestuursraad zijn van mening dat de rvc te snel heeft gehandeld en moet nadenken over een terugkeer van Kroes “in welke vorm en onder welke voorwaarden dan ook”.

Michael van Praag is nog altijd van mening dat zijn rvc goed heeft gehandeld. Het is om die reden dat insiders aan NOS lieten weten dat ze verwachten dat het gaat knallen bij de informatiebijeenkomst. Verschillende partijen, zoals Kroes, de bestuursraad, de leden en de fans, zijn kritisch op de manier waarop de rvc met Kroes is omgegaan en zullen zich daar donderdagavond over uit willen laten.

