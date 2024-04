Genee: ‘Twee mannen die binnenkort op non-actief staan, ik zit hier binnenkort in m’n eentje’

Johan Derksen en René van der Gijp vertikken het nog altijd om de cursus ongewenst gedrag te doen. Van der Gijp vertelde dinsdagavond in Vandaag Inside er wel voor te hebben gezeten, maar hield het niet heel lang vol. Omdat de cursus verplicht is door Talpa, vreest Wilfred Genee dat hij binnenkort in zijn eentje een programma moet maken.

De uitzending van dinsdagavond stond grotendeels in het teken van het grote nieuws over Alex Kroes, maar in de openingsminuten kwam ook de cursus ongewenst gedrag nog even ter sprake. Job Knoester liet het onderwerp onlangs vallen in een uitzending van Vandaag Inside. Zowel Derksen als Van der Gijp maakten in de daaropvolgende uitzendingen duidelijk dat ze niet van plan waren om er voor te gaan zitten. Derksen zette het zelfs weg als ‘onzin’ en achtte het na 75 jaar ‘ongeschonden’ te hebben rondgelopen in het medialandschap niet nodig om zo’n test te hoeven doen.

Artikel gaat verder onder video

De test is echter verplicht en mochten Van der Gijp en Derksen ‘m niet voor 12 april hebben gedaan, dan dreigen de televisiepersoonlijkheden twee maanden op non-actief gesteld te worden. Van der Gijp ging er dinsdagmorgen tóch voor zitten, maar klapte zijn laptop al heel snel weer dicht. “Weet je jongens, laten we heel eerlijk zijn. Ik houd het heel kort. Ik heb vanmorgen (dinsdag, red.) heel kort naar die test zitten kijken, maar het is krankzinnig. Het gaat helemaal nergens over. Die filmpjes die erin zitten, dat is echt… Dat moet je een kind van vier laten invullen. Ik laat het lekker door m’n zoon doen. Ik ga toch niet een half uur naar die onzin zitten kijken joh. Dat is echt complete onzin.”

Genee hoorde het aan. “Te kinderlijk vind jij? Nou, oké. Twee mannen die binnenkort op non-actief staan, ik zit hier binnenkort in mijn eentje”, klonk de presentator serieus, al reageerde het publiek vooral lachend. Talpa reageerde vorige week al op de uitlatingen van Derksen over de cursus. “Het is belangrijk voor ons dat iedereen binnen ons netwerk deze training doorloopt, en we zitten ons actief in om dit te bevorderen. Dat doen we onder andere door actief te helpen herinneren, te monitoren en het gesprek aan te gaan”, liet een woordvoerster optekenen door het Algemeen Dagblad.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Johan Derksen opent uitzending met spijkerharde woorden en spreekt tafelgast recht in gezicht aan

Johan Derksen is hard voor een vaste gast bij Vandaag Inside. "Jij hebt echt moeite om toe te geven dat je zelf ook schuld hebt."