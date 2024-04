Kieft komt met heel ander geluid over optreden Bas Nijhuis bij NEC-PSV

Wim Kieft geeft scheidsrechter Bas Nijhuis een groot compliment voor zijn optreden bij de wedstrijd tussen NEC en PSV van afgelopen vrijdag. De vaak bekritiseerde arbiter 'floot echt geweldig', stelt de oud-spits maandagavond in Veronica Offside.

Nijhuis roept vaak kritiek over zich af met zijn soms onorthodoxe manier van fluiten. Zo greep hij in december vorig jaar in de wedstrijd tussen RKC Waalwijk en Excelsior (2-2) pas na 48 minuten spelen voor het eerst naar zijn fluit om het spel stil te liggen. Het feit dat de uit Enschede afkomstige fluitist naast zijn scheidsrechtersloopbaan regelmatig opduikt als zanger of deelnemer aan niet-voetbalgerelateerde entertainmentprogramma's (hij zat bijvoorbeeld zaterdagavond nog in Ik hou van Holland), wordt hem ook niet door iedereen in en rond de voetbalwereld in dank afgenomen.

Ook zijn optreden in De Goffert bleef niet onbesproken. Zo zorgde Nijhuis voor verwarring bij veel kijkers door in eerste instantie voordeel toe te kennen na een overtreding van Joey Veerman, om vervolgens - nadat Mees Hoedemakers naast geschoten had -op advies van de VAR alsnog een strafschop toe te kennen.

Kieft zag de 47-jarige leidsman echter een 'geweldige' pot neerzetten in Nijmegen. "Ik ben vaak kritisch, maar Nijhuis vond ik echt goed. Ook in de communicatie met de spelers, kalm en rustig", klinkt het positief. "Hij heeft twee keer een strafschop niet gezien, maar toen werd hij gered door de VAR uiteindelijk", moet Kieft daarna toegeven. Presentator Wilfred Genee stipt een moment aan waarop Nijhuis 'op een gegeven moment met Peter Bosz stond te ouwehoeren', waarop Dick Advocaat meteen inhaakt: "Zo is-tie, hij lult met iedereen in het veld." Kieft ziet daarin echter een grote kwaliteit. "Dat werkt wel, als je gewoon kalm blijft. En: hij floot regelmatig!"

Bekijk hieronder het hele fragment uit Veronica Offside, waarin ook Jan Boskamp en grensrechter Franca Overtoom hun visie op het fenomeen-Nijhuis geven.

