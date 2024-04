Zorgen bij Goedemorgen Eredivisie over ontbrekende tafelgast: 'Reageer effe, we willen weten of het goed met je gaat'

Aan tafel bij Goedemorgen Eredivisie ontbrak zondagochtend één van de analisten: Eljero Elia. Presentatrice Fresia Cousiño Arias zou graag willen weten of de oud-international oké is.

Arias begint de uitzending met een negatieve noot. "We hebben een goedgevulde tafel wilde ik zeggen, maar zo goedgevuld is die niet. We hebben een leeg stoeltje." Wie er mist, wordt al snel duidelijk. “Eljero Elia”, verklapt Hans Kraay Jr.

De presentatrice liet weten dat er al vaker is getracht de vroegere buitenspeler te bellen. "Eljero, we proberen je te bereiken, je telefoon staat uit, reageer effe, we willen weten of het goed met je gaat."

Arias heeft ook een theorie waarom Elia niet bij de uitzending is. "Misschien heeft ie zich verslapen." Kraay jr. vindt dat iets te makkelijk. "Jij bent heel mild, hè?" Later in de uitzending schuift een andere ex-Feyenoorder, Diego Biseswar, aan om de Klassieker van zondagmiddag voor te beschouwen. Die begint om 14:30.

