Driessen ziet wederopstanding: 'Hij werd verguisd, maar biedt Ajax nu perspectief'

Valentijn Driessen vindt Feyenoord de favoriet voor De Klassieker tegen Ajax. Zondagmiddag 7 april om 14.30 uur wordt de altijd beladen wedstrijd afgetrapt. Beide ploegen wonnen hun wedstrijd afgelopen weekend. Feyenoord versloeg FC Utrecht met 4-2 in De Kuip, en Ajax won bij en van PEC Zwolle met 1-3.

Driessen heeft lovende woorden voor Ajax-spits Chuba Akpom. “Het leuke is natuurlijk wel dat die jongen werd verguisd, omdat hij niet als een Ajax-speler oogt. Hij scoorde veel als invaller, maar als hij in de basis mocht starten, scoorde hij geloof ik één keer. Nu doet hij het dan in de basis, terwijl Brobbey thuis geblesseerd zit. Akpom maakt ze nu wel als basisspeler, dat is natuurlijk leuk voor die jongen, en het biedt Ajax perspectief in die moeilijke tijd.”

Artikel gaat verder onder video

Op de vraag of Ajax enigszins kans maakt tegen de ploeg uit de havenstad vertelt Driessen bij De Telegraaf dat er misschien wel een verrassing kan komen. “Normaal gesproken, als je die twee wedstrijden naast elkaar legt (wedstrijden Feyenoord - Utrecht en Zwolle - Ajax, red.), dan niet. Maar leg je de eerste helft van Ajax naast de eerste helft van Feyenoord, of het eerste halfuur van Feyenoord, dan denk ik wel dat ze kans maken.”

Toch is Feyenoord de ploeg die in veel betere vorm verkeert. Driessen legt uit dat, mocht er niks geks gebeuren, Feyenoord waarschijnlijk de drie punten pakt op het eigen veld. “Nu ga ik een open deur intrappen, maar het is een wedstrijd die opzich staat, en er kan van alles gebeuren. Normaal gesproken wint Feyenoord die wedstrijd.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Walging om Memphis in catacombe: ‘Wat een afgang! Erger dan het broodje kroket van Kramer’

Memphis Depay heeft vlak voor de aftrap van het oefenduel met Schotland (4-0) voor frustratie gezorgd bij voetbalminnend Nederland.