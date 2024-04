KNVB geeft scheidsrechter voor de zevende keer de leiding over De Klassieker

Danny Makkelie is aangesteld om de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax zondag in goede banen te leiden, zo meldt 1908.nl. De scheidsrechter krijgt daarmee voor de zevende keer de leiding over De Klassieker.

Makkelie wordt in De Kuip bijgestaan door assistent-scheidsrechters Hessel Steegstra en Jan de Vries. De vierde official is Ingmar Oostrom. Vanuit het ARAG Replay Center in Zeist is Rob Dieperink de VAR, geassisteerd door Nils van Kampen.

Makkelie was in maart 2023 voor het laatst de leidsman bij de strijd tussen de rivalen. Toen won Feyenoord in Amsterdam met 2-3. Van de zes Klassiekers die Makkelie floot, werden er vier gewonnen door Ajax en twee door Feyenoord.

Feyenoord hoopt voor het eerst in lange tijd tweemaal van Ajax te kunnen winnen in een seizoen. De Rotterdammers waren in de Johan Cruijff ArenA al met 0-4 te sterk. De laatste keer dat Feyenoord in een seizoen beide wedstrijden won van Ajax, was in het seizoen 2005/06.