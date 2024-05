Natascha van Grinsven-Admiraal schaamt zich kapot: 'Club te schande gemaakt'

Natascha van Grinsven-Admiraal, algemeen directeur van ADO Den Haag, verschijnt na het met 7-1 verloren play-offduel bij Excelsior met het schaamrood op de kaken voor de camera's van ESPN. De bestuurder kondigt stappen aan richting de meegereisde 'supporters' de de wedstrijd op Woudestein ontsierden.

Vlak voor rust, bij een 4-0 tussenstand in het voordeel van Excelsior, ging het behoorlijk mis in Kralingen. De overgebleven ADO-aanhang (een deel stroomde tien minuten eerder, na de 3-0, het uitvak al uit), gooide een dusdanige hoeveelheid vuurwerk op het veld dat scheidsrechter Jeroen Manschot de wedstrijd noodgedwongen stil moest leggen.

"Tsja, wat kan ik zeggen...", begint Van Grinsven-Admiraal haar reactie voor de camera's van de betaalzender. "Ik schaam me kapot voor onze supporters, iedereen schaamt zich kapot", vervolgt de algemeen directeur. "Dit was hét moment om de club te supporten, en zij hebben de club gewoon te schande gebracht. Het is echt verschrikkelijk, ongelooflijk, ik begrijp er helemaal niets van", klinkt het radeloos.

"Wij zijn het hele jaar hard aan het werk om een heel ander ADO neer te zetten, dit is niet wie we willen zijn", gaat de bestuurder verder. "We gaan dit keihard aanpakken", belooft Van Grinsven-Admiraal dan ook. "We feliciteren Excelsior, onze excuses aan die club en alle mensen hier in het stadion."

"Schaam me kapot voor onze supporters, ze hebben de club ten schande gebracht." #excado — ESPN NL (@ESPNnl) May 25, 2024

