Van der Gijp begrijpt niets van Koeman: ‘Dat is niet normaal, dat doe je niet’

René van der Gijp snapt niet dat Ronald Koeman van het veld haalde in de wedstrijd tegen Polen (1-2). De aanvaller van Liverpool was volgens de oud-voetballer de beste man van het veld, dus hij begreep niet waarom de bondscoach hem naar de kant haalde.

“Als het gelijk was geworden, dan is die Koeman eraan omdat die zijn beste speler van het veld haalt”, begint Van der Gijp in Vandaag Inside Oranje. “Dat is ook niet normaal. Gakpo, die haal je toch niet van het veld. Nu valt dat goed, maar als hij 1-1 had gespeeld, had iedereen hem voor gek verklaard.”

Ondertussen probeert Wilfred Genee hem te stoppen. “Dit is met Dick Advocaat hier een beetje link wat je nu zegt, dit is niet aardig, dit is niet leuk wat je doet”, zegt hij gekscherend. Advocaat was in 2004 bondscoach van Oranje en haalde tijdens het EK in de wedstrijd tegen Tsjechië de in goede vorm verkerende Arjen Robben naar de kant bij een 2-1 voorsprong. Nederland verloor dat duel uiteindelijk met 2-3, wat Advocaat op flinke kritiek kwam te staan. “Dick haalt ook vaak zijn beste man van het veld”, gaat Van der Gijp er lachend op in.

“Daarom was ik zo succesvol”, slaat Advocaat terug. De bondscoach van Curaçao is het er niet mee eens dat Gakpo de beste man van het veld was. “De eerste helft wel, maar de tweede helft was Gakpo een stuk minder. Maar die aan de andere kant (Xavi Simons, red.) kwam helemaal niet.” Op de vraag of het een goede zet was van Koeman, reageert Advocaat instemmend. “Waarom niet? Ook met Weghorst, die doet het toch weer.”

