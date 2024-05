The Athletic onthult wanneer Ten Hag duidelijkheid krijgt over toekomst bij Manchester United

Erik ten Hag hoort op z'n vroegst volgende week of hij volgend seizoen nog steeds trainer van Manchester United is. De Nederlander legde zaterdag met zijn elftal beslag op de FA Cup door stadgenoot Manchester City in de finale te verslaan, maar volgens The Guardian vliegt hij ongeacht dat resultaat de laan uit.

The Athletic meldt echter dat er nog geen beslissing is genomen over de toekomst van de oud-trainer van onder meer FC Utrecht en Ajax. "Manchester United zal volgende week het seizoen evalueren - inclusief de prestaties van Ten Hag - alvorens te beslissen over de te nemen stappen", leest het.

Artikel gaat verder onder video

Reeds voor de eindstrijd op Wembley is duidelijk geworden dat de mannen die het voor het zeggen hebben op Old Trafford, mede-eigenaar Sir Jim Ratcliffe en Sir Dave Brailsford, sportief directeur van Ratcliffes bedrijf INEOS, inmiddels contact hebben opgenomen met een aantal potentiële vervangers van Ten Hag. Onder meer met Ipswich Town-trainer Kieran McKenna (38), die jarenlang rondliep op Old Trafford, zouden al gesprekken zijn gevoerd.

Voordat afscheid wordt genomen van Ten Hag, zal bovengenoemd duo voornemens zijn diens prestaties 'objectief' te evalueren. Daarbij haalt bovengenoemd medium de woorden die Ratcliffe in februari, toen duidelijk werd dat hij ruim een kwart van de clubaandelen had verworven, uitsprak. "We moeten lopen naar de juiste oplossing, niet rennen naar de verkeerde", sprak de Engelsman destijds. Dat uitgangspunt indachtig, zal United volgende week bekijken op welke gebieden de club zich op het veld moet verbeteren 'inclusief Ten Hags bereidheid om te evolueren', waarna de juiste koers bepaald moet worden.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jack van Gelder walgt: ‘Verschrikkelijk, een hele vervelende jongen geworden!’

Jack van Gelder is niet te spreken over het gedrag van een voormalig Ajax-ster.