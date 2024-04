Zorgen om Oranje: ‘Zijn niveau is goed, maar geen meerwaarde voor het Nederlands elftal’

Valentijn Driessen maakt zich zorgen om de vorm van de Nederlanders bij hun clubs. Volgens de journalist weten de meeste kandidaten voor Oranje bij hun clubs niet het verschil te maken en is dat geen goed teken voor het EK komende zomer.

“Alle Nederlands elftal-spelers blinken niet echt uit”, begint Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf. “Depay is geblesseerd, Frenkie de Jong komt van een blessure terug, maar die zagen we niet tegen Paris Saint-Germain, Virgil van Dijk is nogal verschrikkelijk wisselvallig, de beste keeper (Justin Bijlow, red.) heeft nu al acht of negen weken niet gespeeld. Dat belooft weinig goeds.” Ook het feit dat Jeremie Frimpong regelmatig op de bank zit bij Bayer Leverkusen, kan Driessen niet bekoren. “Volgens iedereen de beste speler van Leverkusen, maar hij staat wel heel vaak niet in de basis. Dat zal ook te maken hebben met het systeem dat ze af en toe spelen.”

Bij de concurrentie is het allemaal een stuk beter geregeld, ziet Driessen. “Bij Paris Saint-Germain zie je gewoon de voorhoede van Frankrijk. Die staan gewoon in de halve finale (van de Champions League, red.). Engeland heeft nog een aantal hele goede aanvallers, maar Cody Gakpo zagen we niet tegen Atalanta. “

“Teun Koopmeiners zag je wel”, gaat de chef voetbal van de krant verder. “Het niveau van Teun Koopmeiners is goed, maar is geen meerwaarde voor het Nederlands elftal. Daar zoek je natuurlijk naar, spelers die een meerwaarde kunnen vertegenwoordigen op het allerhoogste niveau. Die hebben we gewoon niet lopen”, besluit hij.

