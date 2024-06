AS Monaco-speler krijgt forse schorsing na afdekken logo tegen homofobie

is door de Franse bond voor vier wedstrijden geschorst De AS Monaco-middenvelder wordt bestraft omdat hij eerder deze maand tijdens de wedstrijd tegen Nantes een logo op zijn shirt tegen homofobie had afgedekt met tape.

De actie met het logo was bedoeld om de Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie, Transfobie en Interseksefobie te ondersteunen. Naast het afdekken van het logo bleef de 24-jarige Malinees voor het duel ook weg toen beide teams poseerden achter een spandoek ter ondersteuning van de lhbtq+-gemeenschap.

Het gedrag van Camara werd na de wedstrijd veroordeeld door Amélie Oudéa-Castéra, de Franse minister van Sport. “Zulk gedrag moet met de zwaarst mogelijke sancties worden bestraft, zowel voor de speler als voor de club die hem toestond dit te doen”, zei ze bij de Franse radiozender RTL. Het handelen van Camera was volgens haar ‘onacceptabel’.

AS Monaco-trainer Adi Hütter ging na afloop van het duel ook al kort in op het gedrag van de Malinese middenvelder. “Als club ondersteunen we de actie tegen homofobie. Het was een persoonlijk initiatief van hem, waarover we intern met hem zullen praten”, aldus de trainer, die er niet verder op in wilde gaan.

