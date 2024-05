Degradeert Manchester City in 24/25 uit de Premier League? Bookmakers achten de kans aanwezig

De quotering van een degradatie van Manchester City naar de Championship is opvallend laag voor komend seizoen. Manchester City is kampioen geworden van het Premier League-seizoen 23/24, maar als je één euro inzet op een degradatie van City uit de Premier League in het seizoen 24/25, krijg je bij Sky Bet slechts 25 euro terug.

Is degradatie zo reëel voor Manchester City?

Nee, waarschijnlijk niet. Het feit dat die quotering zo laag is heeft helemaal niets met het niveau van de spelers, de coach of het afschaffen van de VAR te maken. Zoals veel volgers van het Engelse voetbal wel weten heeft de club uit Manchester 115 charges openliggen voor de Financial Fair Play.

Artikel gaat verder onder video

Dit seizoen werd er al gestrooid met minpunten. Zo kregen Everton FC en Nottingham Forest het zwaar te verduren, mede doordat ze halverwege het seizoen te horen kregen dat er punten afgetrokken werden. Bij Manchester City moeten er dus 115 dingen onderzocht worden. Mocht de club schuldig worden verklaard, kan de ploeg misschien degraderen. Maar goed, zo ver is het nog lang niet.

Volgens de bookmakers is de kans dat Manchester City degradeert uit de Premier League veel groter dan bijvoorbeeld een Aston Villa of een Newcastle United, die op de ranglijst vaak minder te vertellen hebben. Zo krijg je bij degradatie van Arsenal of Liverpool tweeduizend euro met slechts één euro inleg. Dat is wat anders dan die magere 25 euro die je krijgt als Manchester City degradeert.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Dit is het virtuele schema voor de play-offs van de Keuken Kampioen Divisie

Dit is het virtuele speelschema van de play-offs, waarin de top van de Keuken Kampioen Divisie strijdt om promotie en de nummer zestien van de Eredivisie juist probeert degradatie te voorkomen.