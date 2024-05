Grondlegger rolt na 21 jaar kunstgras definitief op: 'Nooit echt geaccepteerd'

Heracles Almelo is dinsdagmiddag begonnen met het verwijderen van het kunstgras in Erve Asito. Na 21 jaar nemen de Almeloërs, die in 2003 als eerste Europese profclub op nepvezels mochten voetballen, afscheid van de plastic ondergrond. Vanaf komend seizoen ligt er in het eigen stadion ‘gewoon’ natuurgras.

Heracles was in 2003 de trendsetter met het kunstgras en het enthousiasme was destijds groot. Zo stelde toenmalig Heracles-trainer Gert-Jan Verbeek dat binnen tien jaar alle profclubs op kunstgras zouden spelen. Zo ver is het echter niet gekomen, beseft ook de voormalig trainer. "Toch is het jammer dat de acceptatie van kunstgras er niet is gekomen", vertelt Verbeek tegenover Tubantia. "Profvoetbal heeft het kunstgras nooit echt geaccepteerd. De kwaliteit van kunstgrasvelden heeft zich in mijn ogen onvoldoende doorontwikkeld. Maar voor kleinere clubs met smalle begrotingen is kunstgras een zegen."

Het kunstgras in Almelo kon jarenlang op veel kritiek rekenen, maar desondanks hield Heracles vast aan de plastic ondergrond. Er kwam een lobby voor een terugkeer op natuurgras opgang, maar dat deerde de Almeloërs niet. Sterker nog: in 2020 besloot de club om een nieuw kunstgrasveld te laten aanleggen in het stadion. Twee jaar geleden ging Heracles alsnog overstag en kondigde het aan om in 2024 afscheid te nemen van het kunstgras.

Dat had overigens nog wel heel wat voeten in de aarde, want Heracles trainde ook op het kunstgras in Erve Asito. De Almeloërs moesten zodoende trainingsvelden in de buurt laten aanleggen, waarvan de eerste hybride mat eerder dit seizoen in gebruik werd genomen. De tweede hybride grasmat is ook in de maak.

De beslissing van Heracles om afscheid te nemen van kunstgras hangt samen met het besluit van de Eredivisie-clubs om vanaf het seizoen 2025-2026 geen kunstgras meer toe te laten op het hoogste niveau. In de zomer van 2023 stemden de clubs voor een verplichting van natuurgras in de Eredivisie.

