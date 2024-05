Heeft Memphis Depay een vriendin? Dit weten we over zijn liefdesleven

In de aanloop naar het EK besteedt FCUpdate aandacht aan de persoon achter de internationals van het Nederlands elftal. In dit artikel vind je alles over het privéleven van . Heeft hij een vriendin en heeft hij kinderen?

Het geheimzinnige liefdesleven van Memphis Depay

Echt duidelijkheid over het liefdesleven van Depay is er niet. De aanvaller plaatste in juli 2023 een video op zijn Instagram waarin hij knuffelend met een vrouw in een zwembad ligt. Volgens verschillende media zou de vrouw in kwestie het Spaanse model Coral Gutiérrez zijn. De aanvaller heeft de video inmiddels weer verwijderd, waardoor het aannemelijk is dat de twee niet of niet meer samen zijn.

In maart 2023 kwam naar buiten dat Depay misschien een relatie zou hebben met het Zweedse model Yasminé. Beiden hadden namelijk een foto vanuit Parijs gedeeld met daarop hetzelfde tapijt, wat de geruchten deed opwakkeren. Daarnaast zou het model ook op de verjaardag van de Oranje-international zijn geweest. Het is niet zeker of dat ook tot een relatie heeft geleid.

In het verleden is Depay ook samen geweest met Lori Harvey, de dochter van de Amerikaanse presentator Steve Harvey. In juni 2017 verloofden ze zich, maar in 2018 was de relatie alweer voorbij. Depay en Harvey hebben geen kinderen gekregen.