Jeremie Frimpong krijgt mooie complimenten van Xabi Alonso in aanloop naar Europa League-finale

is bij Bayer Leverkusen uitgegroeid tot een van de vaste waardes van de selectie van trainer Xabi Alonso. De Spaanse trainer vertelde voorafgaand aan de Europa League-finale tegen Atalanta Bergamo over zijn rol binnen het team. Alonso is zeer lovend over Frimpong, zowel binnen als buiten het veld.

“Hij is een sleutelspeler voor ons”, opent Alonso. “Jeremie is belangrijk voor de ploeg, maar ook voor mij. Hij heeft me geholpen bij de aanpassing van spelers. Het is een topgozer. Jeremie zorgt voor vrolijkheid in de kleedkamer. Hij heeft zich niet alleen als voetballer ontwikkeld, maar ook als prof. Op het veld is hij een speciale speler. Er zijn niet veel Jeremie Frimpongs.”

Artikel gaat verder onder video

“Onze relatie is erg goed”, aldus de Nederlandse back bij de NOS. “Hij gelooft in mij en ik geloof in hem. Voor een speler is het fijn als de coach in je gelooft. Je kunt vrijer voetballen als je weet dat je zijn steun hebt. Hij was een geweldige speler. Als iemand als Alonso vertrouwen in je heeft, dan doet dat iets met je zelfvertrouwen.”

Op woensdagavond 21.00 uur is de aftrap van Atalanta – Leverkusen in het Aviva Stadium in Dublin. Afgelopen weekend werd bekend dat Leverkusen niet één keer heeft verloren in het gehele Bundesliga-seizoen. Ook in de Europa League is Leverkusen nog ongeslagen. De club uit het Ruhrgebied kan dus zowel de Bundesliga als de Europa League ongeslagen winnen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Dit is het virtuele schema voor de play-offs van de Keuken Kampioen Divisie

Dit is het virtuele speelschema van de play-offs, waarin de top van de Keuken Kampioen Divisie strijdt om promotie en de nummer zestien van de Eredivisie juist probeert degradatie te voorkomen.