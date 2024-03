Basisklant bij revelatie niet zeker van EK: ‘Na zwakke optreden staat licht weer op oranje’

Valentijn Driessen en Mike Verweij zijn er nog niet van overtuigd dat komende zomer tot de selectie behoort van het Nederlands elftal voor het Europees Kampioenschap in Duitsland. De vleugelverdediger maakt dit seizoen veel indruk bij Bayer Leverkusen en verscheen afgelopen vrijdag tegen Schotland in zijn tweede interland voor het eerst aan de aftrap, maar kon geen potten breken.

Ronald Koeman had in de voorbije interlandperiode maar wat graag met zijn mogelijke EK-selectie gewerkt, maar zag in de aanloop naar én tussen de oefeninterlands tegen Schotland en Duitsland door meerdere spelers geblesseerd afhaken. Vooral achterin kampten veel spelers met fysieke ongemakken. Sven Botman kan het EK door een zware blessure al vergeten, Micky van de Ven was er niet bij en Stefan de Vrij en Quilindschy Hartman moesten het trainingskamp na een paar dagen verlaten.

Frimpong was wél van de partij en verscheen voor het eerst aan de aftrap bij het Nederlands elftal. De rappe vleugelverdediger kreeg tegen Schotland de voorkeur boven Denzel Dumfries. De verwachtingen waren hoog, maar het optreden van Frimpong viel tegen. Driessen en Verweij denken dan ook dat het voor Frimpong ‘allerminst zeker’ is dat hij er in juni bij is. “Door de naam van Botman, in wie Koeman het tot dusver overigens nog niet heel erg zag zitten, ging door een kruisbandblessure al een streep. Van de Ven kende een uitstekende start bij Tottenham Hotspur, maar twee blessures belemmerden hem om Koeman al te overtuigen van zijn meerwaarde, terwijl het licht bij Frimpong na diens zwakke optreden tegen Schotland ook weer op oranje staat”, zo schrijven de verslaggevers van De Telegraaf.

Frimpong stond tegen Schotland op papier opgesteld als rechtsback, maar kreeg van Koeman de opdracht mee om als verkapte rechtsbuiten te spelen. Die rol vulde hij echter niet goed in. “Al verdient de verdediger van Bayer Leverkusen eigenlijk een echte kans als wingback in een systeem met drie verdedigers”, aldus Driessen en Verweij. Koeman greep in de oefeninterland tegen Duitsland terug op een systeem met drie centrale verdedigers, maar koos voor Dumfries als rechter wingback. Frimpong kwam niet in actie.

Vier verdedigers zeker van EK-deelname

Indien iedereen fit is, heeft Koeman achterin flink wat te kiezen. Driessen en Verweij denken dat Koeman al wat knopen heeft doorgehakt. “Als steunpilaren van hun topclubs zijn Virgil van Dijk (Liverpool), Nathan Aké (Manchester City), Lutsharel Geertruida (Feyenoord) en Daley Blind (Girona) zeker van hun ticket. Ondanks het mindere optreden van Blind in Frankfurt”, zo klinkt het. “Ook De Vrij en Dumfries van Internazionale doen er verstandig aan hun zomervakantie nog niet te boeken. Oud-Feyenoorder De Vrij liet zien zich te kunnen schikken in een rol als reserve en er te staan als dat nodig is, terwijl voormalig PSV’er Dumfries nog nooit heeft verzaakt in Oranje.”

