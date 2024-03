Driessen begrijpt helemaal niets van discussie in Oranje: 'Hij is een leuke draver, that's it'

Valentijn Driessen vindt het opmerkelijk dat er discussie bestaat over de invulling van de rechtsbackpositie in het Nederlands elftal. is normaliter zeker van zijn plaats, maar in de oefenwedstrijd tegen Schotland mocht het op die positie laten zien. Volgens Driessen hoort er echter geen sprake te zijn van een discussie. In zijn ogen is Dumfries de onbetwiste nummer één op de rechterflank.

Frimpong maakte vorig seizoen al veel indruk bij Bayer Leverkusen en doet er dit seizoen nog een paar schepjes bovenop. Het duurde echter even voordat hij zich in het Nederlands elftal mocht laten zien. Louis van Gaal nam hem weliswaar mee naar het Wereldkampioenschap in Qatar, maar daar kwam de rappe vleugelverdediger niet in actie. Onder Ronald Koeman moest Frimpong eveneens geduld hebben. De verdediger van Bayer Leverkusen maakte vorig jaar oktober zijn debuut en verscheen vrijdag tegen Schotland voor het eerst aan de aftrap.

Frimpong slaagde er echter niet in om een goede indruk achter te laten. Volgens Mike Verweij komt dat mede door de manier waarop hij zijn positie moest invullen. “Wat je heel erg bij Frimpong zag, dat hoorde je ook in alle voetbalpraatprogramma’s; hij is in Duitsland in zijn kracht als hij kómt, dus voorin komt en niet als hij daar al staat. In balbezit Nederland stond hij daar gewoon als rechtsbuiten”, zegt de Ajax-watcher in de podcast Kick-off van De Telegraaf. “Die jongen moet je dan wel een keer, dat zal tegen Duitsland waarschijnlijk niet gebeuren want dan zal Dumfries wel gaan spelen, misschien de tweede helft, een kans geven als wingback.”

Driessen begrijpt er echter niets van dat de positie van Dumfries in Oranje ter discussie staat. “De discussie Dumfries-Frimpong bestaat voor mij helemaal niet, want Dumfries is gewoon vaste eerste man. Man speelt bij Inter Milaan, haalt de finale van de Champions League en zit op een veel hoger niveau dan Frimpong. Frimpong is een leuke draver bij Bayer Leverkusen, that’s it. Laten we hem nou ook gewoon zo beoordelen”, zo klinkt het. “Dumfries is toch gewoon een vaste waarde in Oranje? Waarom moet Frimpong getest worden op de plek van Dumfries? Als Dumfries geblesseerd raakt, komt Frimpong pas in beeld. Simpeler kan het toch niet zijn.”

