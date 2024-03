Van der Vaart: ‘Tegen Schotland is één ding duidelijk geworden: hij moet altijd spelen bij Oranje’

De belangrijkste les die Ronald Koeman kan trekken uit het oefenduel van het Nederlands elftal van afgelopen vrijdag met Schotland (4-0 overwinning), is dat altijd moet spelen. Die mening geeft Rafael van der Vaart zondagavond in het televisieprogramma Studio Voetbal van de NOS.

Presentator Sjoerd van Ramshorst vraagt Van der Vaart of hij ‘iets wijzer is geworden’ na de wedstrijd van afgelopen vrijdag. “Nee, weinig. Het was heel matig”, repliceert de oud-voetballer. “We zeiden dat het eigenlijk ongelooflijk is dat je met 4-0 wint, want het had ook 0-4 kunnen staan. Uiteindelijk, op het laatst, zag je nog wel een aantal goede momenten, maar over het algemeen was het gewoon een hele matige wedstrijd.”

Artikel gaat verder onder video

Van der Vaart benoemt dan toch nog één les die Koeman kan trekken uit het duel met Schotland: “Dumfries moet gewoon altijd spelen”, zegt de analist. Dumfries begon tegen Schotland op de bank, omdat Koeman Jeremie Frimpong de kans wilde geven zich te bewijzen op de rechtsbackpositie. Frimpong wist echter niet te imponeren en werd na een uur voetballen alsnog afgelost door Dumfries.

“Natuurlijk doet Frimpong het fantastisch, maar Dumfries is wel dé rechtsback van het Nederlands elftal”, vindt Van der Vaart. “Dat is het enige wat tegen Schotland echt duidelijk is geworden. Frimpong is gewoon een goede speler, hij komt er wel en heeft ook nog de tijd. Maar op dit moment hoeven we niet te twijfelen over die positie.”