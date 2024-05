Olij klaar voor Oranje: ‘Mezelf drie dagen keihard laten zien’

Nick Olij kijkt enorm uit naar de voorbereiding op het Europees Kampioenschap met Oranje. De sluitpost van Sparta Rotterdam zit bij de voorselectie van Ronald Koeman en hoopt de bondscoach te overtuigen hem mee te nemen naar Duitsland.

“Het is eigenlijk een zomer net zoals vorig jaar”, laat Olij weten in gesprek met ESPN. “Ik denk dat ik gewoon een heel goed jaar heb gehad en als toetje krijg ik er nu nog het Nederlands elftal bij. Ik heb intern al aangegeven, net zoals vorig jaar, dat ik graag een stap wil maken, dus dat is niks anders. Dus daar gaan we rustig op voorbereiden.”

Artikel gaat verder onder video

De sluitpost geeft aan dat hij vrij nuchter richting het EK kijkt. “Ik weet dat ik daar drie dagen moet zijn en dat is het enige wat ik tot nu toe weet. Welke keuzes daarin worden gemaakt, zien we dan wel, daar heb ik uiteindelijk ook geen invloed op. Het enige waar ik invloed op heb is om mezelf die drie dagen gewoon keihard te laten zien en dan zien we het wel.”

Zenuwen heeft Olij helemaal geen last van. “De eerste keer dat ik meeging in oktober was het allemaal fascinerend en het is nog steeds fascinerend. Maar nu is het gewoon kwaliteit laten zien.” Naast Olij heeft Koeman ook Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Flekken (Brentford) en Bart Verbruggen (Brighton) opgenomen in zijn voorselectie. Daarvan zullen er drie worden meegenomen naar het EK.

