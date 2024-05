Schotland komt met verrassing in voorselectie EK'24: dit zijn alle namen op een rijtje

Schotse bondscoach Steve Clarke heeft de 28-koppige voorselectie bekendgemaakt voor het Europees Kampioenschap voetbal in Duitsland komende zomer. De meest opvallende naam is Ben Doak. Het talent van Liverpool speelde nog geen enkele wedstrijd voor het nationale team, maar is toch opgeroepen in de voorselectie.

Per land mogen er 26 spelers naar het EK, wat dus betekent dat Steve Clarke twee spelers flink teleur moet stellen. Aanvaller Doak is slechts achttien jaar oud en speelde afgelopen seizoen maar vijf wedstrijden namens de Engelse grootmacht uit de havenstad. Of hij ook daadwerkelijk meegaat naar Duitsland zal de tijd moeten uitwijzen.

Keepers: Zander Clark (Heart of Midlothian), Craig Gordon (Heart of Midlothian), Angus Gunn (Norwich City), Liam Kelly (Motherwell)

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

Artikel gaat verder onder video

🔗 Dit is het virtuele schema voor de play-offs van de Keuken Kampioen Divisie

Dit is het virtuele speelschema van de play-offs, waarin de top van de Keuken Kampioen Divisie strijdt om promotie en de nummer zestien van de Eredivisie juist probeert degradatie te voorkomen.