Verbod op VAR-technologie tijdens EK dreigt, Nederlands bedrijf begint rechtszaak tegen UEFA

Het Nederlandse bedrijf Ballinno is een rechtszaak begonnen tegen de UEFA en technologiefabrikant Kinexon. De reden daarvoor is dat de buitenspeltechnologie die de VAR gebruikt ongeoorloofd is geproduceerd en verkocht. Maandag zal het Unified Patent Court de kwestie bekijken.

Ballinno probeerde het gebruik van de buitenspeltechnologie ook al aan te vechten voor het WK in Qatar in 2022, weet De Telegraaf. Dat lukte niet en na de UEFA te hebben benaderd kwamen de partijen er ook hier niet uit voor het EK in Duitsland. Daarom is het bedrijf een kort geding begonnen.

Advocaat Rien Broekstra verwacht volgens de krant maandag al een uitslag. Mocht Ballinno gelijk krijgen, zal er tijdens het EK geen gebruik worden gemaakt van de geautomatiseerde buitenspeltechnologie. Voor deze technologie zit er een sensor in de bal die weet wanneer een pass is gegeven. Het systeem werd in 2007 uitgevonden door Ballinno-eigenaar Peter Borst, waarna hij in 2011 een octrooi hiervoor kreeg. Daardoor hebben voetbalbonden toestemming van hem nodig om het systeem te gebruiken.

“We hebben onmiddellijk contact opgenomen met Kinexon, de fabrikant van de technologie die door de UEFA wordt gebruikt”, geeft Borst aan tegen De Telegraaf. “We hebben herhaaldelijk geprobeerd om de kwestie op een vriendelijke manier op te lossen, maar tot nu toe waren Kinexon en de UEFA niet bereid om samen te werken of zelfs maar te praten. Misschien dachten ze dat we te klein zijn om het aan te durven de UEFA voor de rechter te slepen. Maar wij zijn trots op onze uitvinding en zullen niet werkeloos toezien hoe anderen het gebruiken zonder onze toestemming. Procederen is de enige optie om onze uitvinding te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik.”

