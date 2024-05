Verheydt over bizarre seizoensontknoping ADO - Excelsior: 'Ze zaten zelfs bij mij in de dug-out'

ADO Den Haag speelt tegen Excelsior in de halve finale van de play-offs voor promotie/degradatie. Het is een rendez-vous na de vorige keer toen de twee elkaar troffen in de play-offs. Een bizarre wedstrijd, inclusief verlenging en penalty’s wees uiteindelijk uit dat Excelsior naar de Eredivisie ging. Thomas Verheydt blikte bij het Algemeen Dagblad terug op deze bijzondere zondag.

“Alles klopte toen, we speelden ze helemaal weg”, kan Verheydt zich herinneren. “Het plan van trainer Giovanni Franken werd perfect uitgevoerd. De sfeer op de tribunes was goed, wij bleven maar gaan en zij zeiden in de 60ste minuut tegen ons: rustig aan, straks sta je met een biertje feest te vieren. En dat terwijl we het seizoen waren begonnen met zes punten in mindering.”

“Het was prachtig, maar toen ging het allemaal mis. Toen werd het chaos”, aldus de spits van ADO destijds. De dolenthousiaste supporters verzamelden al langs de boarding van het veld. “De fans waren overal. Ik was gewisseld vanwege mijn rugblessure en ze zaten zelfs naast me in de dug-out”, weet Verheydt nog.

En toen was de droom klaar. Excelsior won op penalty’s en promoveerde naar de Eredivisie. “We hebben uren nog in de kleedkamer gezeten, nagepraat en geprobeerd de teleurstelling te verwerken. De volgende dag haalden we onze spullen op het trainingscomplex op en dat was het seizoen. Heel gek, zeker gezien wat voor mooie groep we hadden.”

