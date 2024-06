Advocaat heeft begrip voor ‘verstandig besluit’ van Koeman: 'Zo'n speler wordt ballast’

Ronald Koeman heeft er volgens Dick Advocaat goed aangedaan om alsnog af te laten vallen bij het Nederlands elftal. De middenvelder van FC Barcelona had nog te veel last van zijn enkelblessure en moet daarom het EK laten schieten. Advocaat vindt dat het niet moeilijk is voor de bondscoach en de spelers om de knop na dit besluit om te zetten.

"Hoe hard het ook klinkt: het leven gaat door”, vertelt hij in gesprek met De Telegraaf. “En dus moet je zoiets snel afsluiten om direct weer de focus te hebben. Ik vind het ook een verstandig besluit om Frenkie er niet bij te houden in de hoop dat hij later in het toernooi alsnog kan spelen. Zo’n speler wordt ballast en die kun je er niet bij hebben. Met alle respect voor Frenkie, uiteraard”, aldus Advocaat.

Artikel gaat verder onder video

Naast De Jong moet ook Teun Koopmeiners het EK vanwege een blessure laten schieten. Oud-bondscoach Guus Hiddink vindt ook dat er niet doorgezeurd moet worden over de afvallers. “Het gaat nu niet meer om Frenkie de Jong of Koopmeiners. Dat is een gepasseerd station. Dat moet je ook niet meer gebruiken als een excuus. Ik ken deze staf heel goed, ik heb met bijna iedereen gewerkt, en ik weet honderd procent zeker dat zij daar ook zo instaan”, weet Hiddink.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jack van Gelder vindt dat Frenkie de Jong ‘volwassener’ had moeten zijn

Jack van Gelder vindt dat Frenkie de Jong zelf medeschuldig is aan het missen van het EK.