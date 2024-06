Ajax kent tegenstander in tweede voorronde Europa League

Ajax is bij de loting voor de tweede voorronde van de Europa League gekoppeld aan het Servische Vojvodina Novi Sad. De nieuwe hoofdtrainer Francesco Farioli maakt op donderdag 25 juli zijn officiële debuut op de bank als de Amsterdammers met een thuisduel beginnen aan het tweeluik. Een week later, op donderdag 1 augustus, staat de return in Servië op het programma.

Ajax genoot tijdens de loting, die werd verricht in het Zwitserse Nyon, een beschermde status. Daardoor wist de nummer vijf van het afgelopen Eredivisieseizoen op voorhand al wist dat het op papier sterkere tegenstanders als Sporting Braga (Portugal), Trabzonspor (Turkije), Rapid Wien (Oostenrijk) en Cercle Brugge (België) zou ontlopen. Eerder op de woensdag vond al een voorloting plaats, waardoor de Amsterdammers ook al wisten dat Panathinaikos (Griekenland), Maccabi Petah Tikva (Israël) en de winnaars van de eerste rondeduels IF Elfsborg (Zweden) - Pafos FC (Cyprus) en Paksi FC (Hongarije) - Corvinul Hunedoara (Roemenië) niet uit de koker zouden kunnen rollen.

Artikel gaat verder onder video

Daardoor bleven Kilmarnock FC (Schotland), Silkeborg IF (Denemarken), Vojvodina Novi Sad en de winnaars van Ružomberok (Slowakije) - FC Tobol (Kazachstan) en KF Llapi (Kosovo) - Wisla Krakau (Polen) over als mogelijke tegenstanders van de Amsterdammers. Het is dus Vojvodina geworden geworden.

Als Ajax de dubbele confrontatie met de Serviërs in eigen voordeel beslist, moet de club nog twee kwalificatierondes (de derde voorronde plus de play-offs) door zien te komen om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Europa League.

Wat weten we van Vojvodina?

De aankomende tegenstander van Ajax eindigde afgelopen seizoen als nummer vier van de Servische Super Liga, op ruime afstand van landskampioen Rode Ster Belgrado. Vojvodina verloor eveneens de bekerfinale tegen de hoofdstedelingen, die met een 1-2 zege de dubbel voor zich opeisten. Dusan Tadic, tot vorig jaar aanvoerder van Ajax, is vermoedelijk de bekendste oud-speler van Vojvodina. De Serviër doorliep de jeugdopleiding van de club en debuteerde er in het betaald voetbal, alvorens FC Groningen hem in 2010 naar Nederland haalde. Van de huidige selectie van de club zijn geen spelers actief op het EK in Duitsland.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Farioli scoort punten op tweede werkdag bij Ajax: ‘Laat gelijk zien hoe hij er in staat’

Terwijl het EK in volle gang is, bereidt Ajax zich al voor op het nieuwe seizoen.