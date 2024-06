Ajax wordt met de grond gelijk gemaakt: 'Dit is het schoolvoorbeeld van idioot beleid!'

ESPN-commentator Vincent Schildkamp is niet te spreken over de wijze waarop Ajax is omgegaan met de Portugese aanvaller , zo geeft hij woensdagavond aan in het programma Voetbalpraat van ESPN. Schildkamp vindt dat de Portugees international, die in zijn eerste seizoen bij Ajax geen potten wist te breken, langer de tijd had moeten krijgen.

Woensdag is door Ajax bekendgemaakt dat Conceição voor 10,5 miljoen euro - de hoogte van de koopoptie die opgenomen was in het huurcontract met FC Porto - vertrekt bij de Amsterdamse club. Conceição kende bij FC Porto een goed seizoen in zijn geboorteland, maar had vorig jaar moeite zich aan te passen aan Ajax: "Wat hij nu laat zien, dat heeft hij bij Ajax niet helemaal laten zien. Als hij wat langer de tijd had gekregen, dan had hij dat hier misschien ook wel gekund", reageert Anco Jansen, net als Schildkamp te gast in het programma, als eerste op het definitieve vertrek van de aanvaller bij Ajax.

Dat Ajax na een, sportief en bestuurlijk gezien, moeilijk seizoen al geen toekomst meer in Conceição, stoort Schildkamp mateloos: "Het is toch het schoolvoorbeeld van idioot beleid als je geld betaalt voor een jongen waar je potentie in ziet, die toen al jeugdinternational van Portugal was... Het was niet eens een hele dure aankoop", doelt Schildkamp op de vijf miljoen euro voor de Portugese vleugelspeler heeft betaald: "Dan kijk je het toch een tijdje aan?

Schildkamp vindt het zonde voor de Amsterdammers, aangezien hij denkt dat Ajax veel plezier aan Conceição had kunnen beleven óf een flinke transfersom voor de rechtsbuiten had kunnen ontvangen. Dat aanvallers te weinig kansen krijgen in de Johan Cruijff ArenA, vindt Schildkamp sowieso al een probleem bij de Amsterdammers: "Mikautadze is ook nooit serieus genomen", doelt hij op de Georgische aanvaller, die na een slecht eerste half jaar direct verhuurd (met een optie tot koop, inmiddels gelicht) werd.

