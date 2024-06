Amerikaanse scheidsrechter doet alsof hij goal goedkeurt, zet er toch een streep doorheen

Er heeft zich in de Major League Soccer een bizar moment voorgedaan rondom de VAR. In de wedstrijd tussen St. Louis City en Atlanta United van de nacht van zaterdag op zondag keurde scheidsrechter Filip Dujic een treffer van de thuisploeg af, maar niet voor hij de supporters hoop had gegeven dat de goal zou tellen.

In de 39ste minuut van het duel tussen St. Louis City en Atalanta United dacht de thuisploeg op voorsprong te komen, maar de vlag ging omhoog. Na een overleg van enkele minuten was scheidsrechter Dujic tot een beslissing gekomen, die hij zoals gebruikelijk in de MLS omriep in het stadion.

“Na het bekeken te hebben was er géén sprake van buitenspel”, roept hij om. Vervolgens beginnen de supporters van St. Louis heel hard te juichen, waarna de scheidsrechter met zijn gezicht en handen laat zien dat hij nog niet is uitgesproken. “Máár, voor de goal werd er een overtreding gemaakt. De uiteindelijke beslissing is een directe vrije trap.”

In de tweede helft van de wedstrijd gingen de doelpunten wel door. Indiana Vassilev zette de thuisploeg vijf minuten na rust op voorsprong. Twintig minuten voor tijd schoot Daniel Rios de bezoekers weer langszij uit de rebound van zijn eigen gemiste strafschop.

This is my new personal hero pic.twitter.com/22sgTvN26D — Rob Usry (@RobUsry) June 23, 2024

