Bizar verhaal: YouTuber smokkelt zichzelf als nepmascotte naar binnen bij openingswedstrijd EK

Een opmerkelijk verhaal vanuit Duitsland: YouTuber Marvin Wildhage heeft zich afgelopen vrijdag bij de openingswedstrijd van het EK tussen Duitsland en Schotland (5-1) het stadion binnengesmokkeld als nepmascotte. Eerder al wist de YouTuber zichzelf de toegang tot het veld te verschaffen bij de openbare training van het Duitse voetbalelftal.

Waarom Wildhage zichzelf naar binnensmokkelde bij de openingswedstrijd van het EK? “Normale EK-tickets onder de 300 euro waren binnen de korste keren weg. Dus moest ik iets verzinnen om onze jongens te steunen bij de openingswedstrijd. Ik dacht na over wie er in het stadion zou zijn en toen herinnerde ik het me: Iedereen houdt echt van mascottes."

Wildhage liet in China het kostuum van EK-mascotte Albärt namaken voor 400 euro. Deze was echter zo lelijk dat er een nieuwe gemaakt moest worden. De kosten? Maar liefst 5.000 euro voor het produceren, de douane en de verzending. Naast het kostuum had hij ook nog een zelfgemaakte keycord voor werknemers en een valse werknemers-ID-kaart.

De identiteitskaart werkte niet bij het eerste controlepunt in het stadion, maar zijn valse parkeerkaart was voldoende voor het beveiligingspersoneel om alsnog binnen te komen in de Allianz Arena, normaal gesproken het onderkomen van Bayern München. Eenmaal binnen danste hij aan de zijlijn in zijn kostuum. Sterker nog: zelfs voormalig Duits international Mario Gomez ging met hem op de foto.

De vreugde was echter van korte duur, want nog voor de aftrap werd de YouTuber ontdekt door officiële UEFA-medewerkers. Met geweld werd hij de catacomben van het stadion ingeloodst. “Op een gegeven moment zeiden ze dat ik mijn hoofd naar beneden moest doen. En toen wist ik dat de wedstrijd voorbij was. Ze zeiden: 'Dat is de YouTuber'."

Vervolgens belandde hij in het opvangcentrum voor gevangen in het stadion, waar hij zat met een Füllkrug-shirt en een mascottebroekje, en onder het zweet. Wildhage werd overgebracht naar het politiebureau, waar hij rond twee uur ‘s nachts weer werd vrijgelaten.

Wildhage heeft aan deze stunt nog een ‘leuk’ souvenir overgehouden: hij heeft een officieel stadionverbod gekregen voor de rest van het Europees kampioenschap en een gebiedsverbod rondom München. Dat is nog niet alles: hij kreeg ook een briefje van een hooggeplaatste UEFA-functionaris. De boodschap daarin: “Als hier ergens een video van verschijnt, zullen we hier streng tegen optreden.”

