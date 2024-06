Deschamps kijkt in de Eredivisie: 'We volgen hem, hij heeft een atypische route gekozen'

staat op de radar van de Franse bondscoach Didier Deschamps. De verdediger van PSV speelde nog geen enkele interland voor Frankrijk en maakt ook geen deel uit van de EK-selectie, maar dat heeft volgens Deschamps vooral te maken met de grote concurrentie.

“Het is niet gemakkelijk om een Franse speler te zijn, want er is veel concurrentie voor de nationale ploeg en zeker ook concurrentie op een heel hoog niveau”, beseft Deschamps. “Of al die keuzemogelijkheden moeilijk voor mij zijn? Nee, dat is niet moeilijk. En ik ga er ook zeker niet over klagen. Het is zo dat we voldoende spelers hebben om meerdere teams samen te stellen met kwaliteit. En er zijn spelers die zeker goed genoeg zijn om ook geselecteerd te worden, maar voor wie geen gelegenheid is.”

Dat Frankrijk zo’n grote vijver heeft om uit te vissen, komt volgens Deschamps door de goede opleiding. “Dat is altijd de grote kracht van het Franse voetbal geweest. Dat zorgt ervoor dat er een heel brede basis is om spelers te selecteren”, wordt hij geciteerd door De Telegraaf op de persconferentie twee dagen voor de wedstrijd tegen Nederland.

“We houden veel spelers in de gaten, ook in het buitenland. Ook iemand als Olivier Boscagli is natuurlijk bij ons bekend. Voor een Franse speler heeft hij een atypische route gekozen (Bocagli verkaste in 2019 op 21-jarige leeftijd van OGC Nice naar PSV, red.), maar we volgen ook hem. Hij heeft een goed seizoen gespeeld. Alleen is de concurrentie natuurlijk heel erg groot. Er zijn heel veel Franse spelers die het goed doen in grote competities”, concludeert de bondscoach.