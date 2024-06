Kuijt waarschuwt Oranje voor achtste finale: ‘Dan lig je eruit’

Dirk Kuijt denkt dat Nederland zich na de wanprestatie tegen Oostenrijk (2-3) geen betere tegenstander had kunnen wensen dan Roemenië. Wel denkt de 104-voudig international dat Oranje op zijn hoede moet zijn voor de nummer één van groep E.

“Het is natuurlijk niet de titelfavoriet voor dit Europees kampioenschap, maar wel een hele gevaarlijke tegenstander”, begint Kuijt in gesprek met ESPN over de komende opponent van Oranje. “Ik denk na de wedstrijd tegen Oostenrijk dat Nederland zich geen betere tegenstander kan treffen, omdat de waarheid bij Oranje zelf ligt en dat ze als team een betere prestatie moeten leveren dan dat ze afgelopen wedstrijd hebben gedaan.”

“Het is niet onmogelijk om van Roemenië te winnen en zo weer in het toernooi te groeien”, legt de voormalig speler van onder meer Feyenoord en Liverpool uit. “Ik wens dat de jongens deze kans aangrijpen en zo het toernooi nog succesvol maken. Zo is toernooivoetbal ook. Je kan een keer een mindere dag hebben, maar vanaf dit moment niet meer, want dan lig je eruit.” Dat weet de oud-international maar al te goed, want hij was in 2008 actief op het EK, waarbij na een goede groepsfase werd verloren van Rusland in de eerste knock-outwedstrijd. “Bij dat toernooi zaten we in een enorm goede flow. Maar het is toernooivoetbal en één mindere wedstrijd kan het einde betekenen. Dat maakten wij mee tegen Rusland.”

Kuijt is blij dat Nederland door de overwinning van Georgië op Portugal niet tegen Engeland hoeft te spelen, maar denkt ook dat de mannen van Ronald Koeman niet kansloos waren geweest tegen de Britten. “Engeland maakt op mij ook niet de indruk waarvan ik denk: dat gaat heel lastig worden. Als Nederland tegen Spanje had gemoeten, dan was dat wel heel lastig geworden. Dat is één van de topfavorieten. Nu tegen Roemenië heb je gewoon een goede kans om te winnen.”

