Dit is Eva Strijers, de vriendin van Quinten Timber: en dit weten we over ze

, de sterkhouder van Feyenoord, is naast het veld ook druk bezig. De middenvelder uit 2001 heeft ook naast het veld weten te scoren. Bij FCUpdate besteden we in aanloop naar het Europees kampioenschap voetbal in Duitsland aandacht aan het privéleven van al onze Nederlandse voetballers.

Timber heeft Eva Strijers aan de haak geslagen. Behoorlijk opvallend, want zij was ook eerder de vriendin van Feyenoord-doelman Justin Bijlow. Op de Instagram van Strijers zijn enkele foto’s met haar vriend Timber te zien. De FHM-dame is drie jaar ouder dan de voetballer. Naast model is ze ook nog de eigenaar van marketingbureau Notable Agency.