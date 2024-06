Dumfries betwist afgekeurde goal: ‘Niet het gevoel dat ik hem belemmerde’

baalt van de afgekeurde goal tegen Frankrijk. Na een schot van Memphis Depay in de 69ste minuut schoot de rebound binnen. Uiteindelijk ging er een streep door de treffer doordat Dumfries was doorgelopen en vervolgens hinderlijk buitenspel zou hebben gestaan. Daar is de verdediger het zelf niet helemaal mee eens.

“Memphis schiet en ik loop door voor de rebound”, begint Dumfries in de nabeschouwing op ESPN. “Dat is een voetbalsituatie, je loopt door. Op dat moment sta ik in mijn optiek naast de keeper, nog op afstand. Xavi schiet en hij beweegt naar de zijkant, maar ik sta niet voor hem. Maar goed, je zag hoelang het duurde. Het was een hele moeilijke beslissing voor de scheidsrechter.”

Al terwijl de beslissing werd besproken door de scheidsrechter en de VAR, had Dumfries het gevoel dat hij niet zou tellen. “Je moet doorlopen, maar op dat moment weet je dat je achter de laatste man staat”, gaat hij verder. “Ik probeer nog wel naar de zijkant te gaan, maar hij schoot direct, dus ik kon ook niet meer ver uitwijken. Maar de scheidsrechter zei al dat het heel dicht bij elkaar lag. Ik sta niet in de baan van het schot, dat is het lastige.”

Of hij de bewegingsvrijheid van Franse doelman Mike Maignan belemmerde, is de verdediger stellig over. “Nee, hij kon er zelf niet bij. Daarom dook hij niet. Ik had ook niet het gevoel dat ik hem belemmerde om te duiken. Dat maakt het zo lastig. Het duurde drie minuten. Ja… Het is een moeilijke beslissing”, besluit hij.

