Eén speler maakt ontzettend veel indruk, en het is niet Griezmann: 'Het is ongekend joh'

Sjoerd Mossou denkt niet dat vrijdagavond het verschil had kunnen maken voor het Nederlands elftal in de kraker tegen Frankrijk (0-0). Dat heeft volgens de verslaggever van het Algemeen Dagblad meerdere redenen, waaronder de aanwezigheid van N’Golo Kanté op het Franse middenveld.

“Veerman viel in, maar had het ook weer heel moeilijk hè”, zegt Mossou in de AD Voetbalpodcast. De spelmaker van PSV had in de eerste groepswedstrijd tegen Polen nog een basisplaats, maar was die na een ongelukkig optreden kwijtgeraakt aan Jeremie Frimpong. Veerman kwam in de tweede helft als invaller binnen de lijnen, maar kreeg geen vat op de wedstrijd. “Het heeft allemaal ook met handelingssnelheid te maken. Tegen Polen kun je nog wel redelijk voetballen, maar tegen Frankrijk moet iedere aanname goed zijn, iedere keuze moet goed zijn om er doorheen te kunnen spelen.”

Artikel gaat verder onder video

Veerman maakte pas in minuut 73 zijn opwachting, maar in de ruim twintig minuten die hij uiteindelijk op het veld zou staan kwam hij niet tot nauwelijks voor. “Met alle waardering voor Veerman. Het is een prachtige speler als hij kan passen, maar je komt er amper aan toe”, zegt Mossou. “Je had Veerman ook tegen dit middenveld bijna niet vrij gekregen. Dat bleek wel uit die invalbeurt. Het is leuk als je het moment krijgt om te passen, maar als die Kanté… Wat een ongelooflijke speler”, is Mossou onder de indruk van de Fransman. Kanté behoorde lang niet tot de selectie van Les Bleus en leek na zijn verhuizing naar Saudi-Arabië definitief uit beeld te verdwijnen, maar niets is minder waar.

Kanté werd na de eerste groepswedstrijd tegen Oostenrijk al verkozen tot Man of the Match en ook tegen het Nederlands elftal was hij misschien wel de beste Fransman. “Dat hij in Saudi-Arabië speelt is eeuwig zonde, want hij is nog steeds Europese top, wereldtop. Die geeft je gewoon geen seconde de tijd en het lijkt alsof er drie van zijn, nog steeds. Het is ongekend joh. We moeten dus niet naïef zijn en denken dat Joey Veerman lekker een balletje op zijn gemak op Frimpong had kunnen steken. Dat was gewoon heel moeilijk in deze wedstrijd”, aldus Mossou.

17 - N'Golo Kanté has made more major tournament appearances (World Cup/EUROs) without losing than any other European player, with France unbeaten in all 17 such games he's played (W12 D5). Treasured. #EURO2024 pic.twitter.com/sVD3U3O9OZ — OptaJoe (@OptaJoe) June 22, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ideale Oranje zonder één speler met Ajax-dna: ‘Toen is het begonnen’

Nooit in de moderne geschiedenis van Oranje was Ajax zo extreem ondervertegenwoordigd als nu in Duitsland.