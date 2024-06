FC Twente hoopt nog altijd op de komst van Weghorst: 'Stuurde mij nog een appje'

Trainer van FC Twente, Joseph Oosting, heeft na de eerste training van het seizoen voor de Twentse club bij Voetbal International gereageerd op de geruchten rondom . Twente heeft interesse in de Nederlandse goaltjesdief getoond, maar ook Ajax lijkt Weghorst te willen hebben.

Weghorst zit as we speak met het Nederlands elftal in Wolfsburg voor het Europees Kampioenschap, maar terwijl hij zich voorbereid op Nederland – Frankrijk gaan er flink wat geruchten over de spits rond. Zo zou Ajax de boomlange spits wel willen hebben, en zou Weghorst zelf niet onwelwillend tegenover de overstap naar Amsterdam staan.

“Het zijn geruchten”, opent Oosting. “Ik weet niet wat ik daarvan moet geloven. Ik had vanochtend nog contact met Wout. Hij stuurde me een appje om me succes te wensen met de eerste training. Ik durf niet te zeggen welke kant het opgaat. Burnley is aan zet. Wout staat daar onder contract en ik ga er niet van uit dat ze hem zomaar laten gaan.”

De coach van FC Twente maakt er geen geheim van Weghorst wel in de selectie te willen hebben. “We willen alle posities dubbel bezet hebben. Zeker nu we Europa ingaan en veel internationale wedstrijden gaan spelen. Daar moet je een goede selectie voor hebben, die zowel doordeweeks in Europa als in het weekend in de Eredivisie kan spelen.”

