Fotograaf legt opmerkelijk detail vast bij De Bruyne: 'Gaat meer dan waarschijnlijk nooit meer weg'

België is volop in voorbereiding op de start van het Europees Kampioenschap in Duitsland en de ogen zijn uiteraard gericht op . De middenvelder is momenteel topfit, maar dat is de voorbije jaren zeker niet altijd het geval geweest. Tijdens de donderdagmiddagtraining van de Rode Duivels werd een wel heel opmerkelijk detail vastgelegd door een fotograaf. Niet een splijtende pass of heerlijk schot, maar een litteken ‘van wel twintig centimeter’.

De Bruyne worstelde in de afgelopen seizoenen meermaals met blessureleed. De middenvelder had een aanzienlijk aandeel in de historische prestatie van Manchester City twee seizoenen geleden, maar viel juist in de Champions League-finale tegen Internazionale (1-0 winst) uit met een blessure. Een ongelukkig slot van het seizoen en ook de voorbije jaargang ging voor De Bruyne slecht van start. Hij raakte al in de eerste competitiewedstrijd tegen Burnley geblesseerd. Een hamstringblessure zou hem maandenlang aan de kant houden.

Artikel gaat verder onder video

De Bruyne vierde in januari zijn rentree, maar er moest nogal wat gedaan worden om hem terug te krijgen binnen de lijnen. Dat laat een foto van de training van donderdagmiddag goed zien. “Een litteken van zo’n 20 cm. De Bruyne (3-2) draagt het voor altijd mee. De mindere kanten van topsport blijven vaak onderbelicht, maar deze keer legde een attente fotograaf het vast. Op zijn rechterbil zijn de sporen van de operatie die KDB vorige zomer onderging nog steeds duidelijk”, zo schrijft Het Nieuwsblad.

Op de foto is inderdaad te zien dat De Bruyne een joekel van een litteken heeft overgehouden aan zijn laatste operatie. “Het litteken gaat meer dan waarschijnlijk nooit meer weg. De Bruyne sukkelde vorig jaar van de ene in de andere spierblessure. De hamstrings van zijn rechterbeen waren zo broos dat een operatie onvermijdelijk was. Dokter Geert Declerq deed in augustus het nodige, maar moest daarom wel een lange snede maken in KBD’s been. De hechtingen heelden, maar de sporen blijven”, zo klinkt het.

De Bruyne maakte op 7 januari van dit kalenderjaar zijn eerste minuten sinds die bewuste wedstrijd tegen Burnley. De Belg vond al snel zijn topvorm terug. Hij kwam in het voorbije seizoen uiteindelijk nog tot 26 wedstrijden, waarin hij goed was voor zes doelpunten en achttien assists. De Bruyne kroonde zich met Manchester City andermaal tot kampioen van Engeland. Met België hoopt hij zich te revancheren voor het teleurstellende WK in Qatar. De Rode Duivels strandden destijds al in de groepsfase.

© Imago

