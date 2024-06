Frimpong: ‘In de tunnel van De Kuip zei Memphis: de drie Ghanezen, hè’

Als het aan ligt dan gaat het Nederlands elftal in Duitsland voor de Europese titel. Vrijdagavond staat voor de ploeg van bondscoach Ronald Koeman het duel met Frankrijk op het programma, waarmee een volgende belangrijke stap gezet kan worden.

“De mensen verwachten dat Frankrijk het EK wint”, beseft Frimpong tegenover het Algemeen Dagblad. “Of anders Spanje, Duitsland of Engeland. Maar Bayer Leverkusen was ook geen favoriet, toch? Het gaat erom of je het voor elkaar hebt als ploeg of niet. We zijn hier niet om lekker mee te doen, we zijn hier om te winnen."

Frimpong voelt zich in ieder geval op zijn gemak bij het Nederlands elftal. “Oranje heeft ook heel veel goede spelers. En we zijn echt een team, ik voel me enorm thuis in deze selectie”, is hij enthousiast. “Tegen Canada stonden we in de tunnel van de Kuip te wachten en zei Memphis: ‘De drie Ghanezen, hè’. Toen realiseerde ik me opeens dat we een voorhoede met Ghanese roots op het veld zouden brengen. Memphis, Brian Brobbey en ik. Dat is apart, toch? Heel leuk zelfs. Maar heel die selectie is leuk, man.”

De 23-jarige vleugelverdediger is dan ook vol vertrouwen dat het Nederlands elftal een goed EK zal spelen. "Maar wij hebben echt een speciale groep. En dat gaan we laten zien hier ook.’’

Overigens had de wingback ook voor Engeland of Ghana uit kunnen komen, maar dat was voor hem nooit een optie. “Het Nederlands elftal, dát moest het worden. Mijn eerste paspoort was een Nederlands paspoort. Ik ben geboren in Nederland”, aldus Frimpong.

Er was echter ook nog een andere reden om voor Oranje te kiezen. “En ja, natuurlijk heeft die keuze ook te maken met het feit dat de KNVB als eerste bij mij aanklopte. Dat was heel belangrijk voor mij, zij zagen als eerste kwaliteiten bij mij. Daar ben ik ze dankbaar voor. Ik woonde langer in Engeland dan in Nederland, toch voel ik me Nederlander. Al denken mensen dat ik een Engelsman ben met dat accent."

