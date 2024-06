Gary Lineker maakt pijnlijk grapje over Memphis Depay, Wayne Rooney reageert

Wayne Rooney is niet te spreken over het optreden van in de wedstrijd tussen Nederland en Frankrijk. In zijn analyse bij de BBC kraakt de voormalig aanvaller het optreden van de spits van Oranje.

Rooney verzorgt bij de BBC samen met Cesc Fàbregas, Gary Lineker en Alan Shearer de analyse. Presentator Lineker begint met een pijnlijk grapje, tijdens de analyse in de pauze. "Het ontbreekt hem aan beweeglijkheid... Walking in Memphis, zou je kunnen zeggen."

Artikel gaat verder onder video

Rooney antwoordt: "Ja, hij kan soms frustrerend spelen. Hij zet geen druk. Er zijn waarschijnlijk maar twee aanvallers ter wereld die daarmee kunnen wegkomen en dat zijn Cristiano Ronaldo en Lionel Messi. Memphis zit niet bepaald op dat niveau. Hij moet wat meer doen."

Rooney is zeker niet de enige analist die zich kritisch uit op Depay. Bij de NOS werd het optreden van de spits ook in negatieve zin uitgelicht door Pierre van Hooijdonk, terwijl Royston Drenthe in de YouTube-liveshow van Andy van der Meijde opperde dat Depay gewisseld moest worden.

Volg de wedstrijd tussen Nederland en Frankrijk in ons liveverslag!

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ideale Oranje zonder één speler met Ajax-dna: ‘Toen is het begonnen’

Nooit in de moderne geschiedenis van Oranje was Ajax zo extreem ondervertegenwoordigd als nu in Duitsland.