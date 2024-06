Mikautadze bereikt persoonlijk akkoord en mag zich opmaken voor toptransfer

mag zich vanaf komend seizoen naar alle waarschijnlijkheid speler van AS Monaco noemen. De aanvaller, die vorig jaar nog voor zestien miljoen euro de overstap maakte van FC Metz naar Ajax maar er in Amsterdam geen moment aan te pas kwam, heeft overeenstemming bereikt over een transfer naar de Monegasken. Dat meldt Fabrizio Romano althans. AS Monaco hoopt de deal nog vóór het einde van het Europees Kampioenschap in Duitsland rond te krijgen.

Wie een paar maanden geleden had gezegd dat Mikautadze hoge ogen zou gaan gooien op het EK, was zeer waarschijnlijk voor gek verklaard. De aanvaller verkaste na een sterk seizoen bij FC Metz voor veel geld naar Ajax, maar flopte volledig in Amsterdam. Na slechts negen officiële wedstrijden in Ajax 1 keerde hij op huurbasis terug bij FC Metz. In Frankrijk toonde hij wél zijn klasse, al kon hij niet voorkomen dat de club degradeerde naar de Ligue 2. Mikautadze trekt zijn goede vorm van de tweede seizoenshelft vrijwel moeiteloos door in Duitsland. Na drie groepsduels staat hij op drie treffers (twee strafschoppen) én een assist.

Artikel gaat verder onder video

Daarmee heeft Mikautadze een enorm aandeel in het succes van Georgië, dat zich tot verbazing van iedereen plaatste voor de achtste finales van het EK. Terwijl de nationale ploeg zich voorbereidt op de kraker tegen Spanje, komt Romano met transfernieuws over Mikautadze. De aanvaller werd al volop in verband gebracht met een overstap naar AS Monaco en die lijkt er inderdaad te komen. Volgens de Italiaanse transferexpert hebben AS Monaco en Mikautadze overeenstemming bereikt over een overgang. De nummer twee van het afgelopen seizoen in Frankrijk heeft zijn huidige werkgever FC Metz eveneens een aanbieding gedaan en hoopt daarmee andere clubs voor te zijn.

FC Metz activeerde onlangs de optie tot koop die het had bedongen in de huurovereenkomst met Ajax. De Amsterdammers ontvangen voor de aanvaller net iets minder dan het aankoopbedrag. Mikautadze speelde in totaal 64 wedstrijden voor FC Metz. Daarin scoorde hij 38 keer en verzorgde hij dertien assists.

🚨🇬🇪 EXCL: AS Monaco have reached verbal agreement on personal terms with Georgia striker Georges Mikautadze.



Monaco have also sent a proposal to Metz in order to agree on the fee, trying to anticipate other clubs… and get deal done before end of the Euros.



🔴⚪️⏳ pic.twitter.com/mh5WFG4Dlq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Alex Kroes dreigt de plank volledig mis te slaan bij Ajax

"Dit zou écht een enorme fout zijn", klinkt een waarschuwing aan Ajax van Tomislav Filipovic.