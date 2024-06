Update: Reden tijdelijk vertrek Foden bij Engeland bekend, later in de week terugverwacht

heeft per direct besloten om het EK in Duitsland tijdelijk te verlaten, zo bevestigt de FA woensdagmiddag. De aanvaller annex middenvelder van The Three Lions keert onmiddellijk terug naar Engeland wegens ‘een dringende familieaangelegenheid’.

Wat er precies aan de hand is met een familielid van Foden, is nog niet duidelijk. De vraag is dan ook of Foden überhaupt nog in actie komt dit toernooi. Hoewel Foden nog geen goed toernooi draaide, is het tijdelijke vertrek van de speler van Manchester City ongetwijfeld een fikse aderlating voor Gareth Southgate.

Artikel gaat verder onder video

Ook in Nederland zal het nieuws rondom Foden ongetwijfeld niet onopgemerkt blijven. Door de verliespartij van dinsdagavond tegen Oostenrijk (2-3), eindigde de ploeg van Ronald Koeman op een derde plek in Groep D. De kans is daardoor groot dat Oranje gekoppeld gaat worden aan Engeland in de achtste finales. Oranje kan ook ploegen uit Groep E treffen, maar die kans is aanzienlijk kleiner. Hoe dat zit, lees je hier.

Het is vooralsnog onduidelijk of Foden aanwezig is bij de achtste finale van Engeland.

Update: Foden wordt zondag terugverwacht in Duitsland

Foden heeft het Engelse trainingskamp verlaten vanwege de geboorte van zijn derde kind, zo schrijft Fabrizio Romano. De verwachting is dat de ster van Manchester City zondag weer bij de selectie van Gareth Southgate aansluit. Engeland speelt op die dag om 18.00 uur de achtste finale, mogelijk tegen Nederland.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Phil Foden has temporarily left the England camp at Euro 2024 and returned to the UK for a pressing family matter, the FA have confirmed. pic.twitter.com/ibnthvfgea — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2024 ❤️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Phil Foden, back home to be present for the birth of his third child.



He’s expected to be back with the England squad at Euro 2024 by Sunday. pic.twitter.com/LinGoD9Qou — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Hanegem suggereert complottheorie na Nederland - Frankrijk

Willem van Hanegem komt met een opvallende reactie na de wedstrijd tussen Nederland en Frankrijk.