De mogelijke tegenstanders van Oranje in de achtste finale: twee toplanden worden sowieso ontlopen

Het Nederlands elftal verloor dinsdagavond op ontluisterende wijze met 2-3 van Oostenrijk en gaat daardoor als nummer drie van poule D door naar de achtste finales op het Europees Kampioenschap in Duitsland. Welk land daarin de tegenstander wordt van Oranje, is pas duidelijk als de wedstrijden van woensdag zijn gespeeld. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman weet in ieder geval al zeker dat het Spanje en Portugal zal ontlopen; dit zijn de overgebleven landen die Nederland nog wél kan treffen in de achtste finale.

Nederland wist op voorhand al dat het sowieso bij de vier beste nummers drie van de poulefase zou zitten, aangezien die van poule A en B minder punten vergaarden dan de vier punten die Nederland overhield aan de duels met Polen (1-2 winst) en Frankrijk (0-0). De UEFA heeft een behoorlijk complex schema samengesteld dat moet uitwijzen welke tegenstander er nu voor Oranje uitrolt in de volgende ronde.

Daaruit blijkt dat de nummers een van poules B en F, Spanje en Portugal, sowieso niet de tegenstander van Nederland gaan worden. Daarmee blijven de winnaars van de groepen C (Engeland) en E over. In die laatste poule valt vandaag (woensdag) de beslissing. De ontknoping belooft de spannendste van de hele groepsfase te worden, aangezien België, Roemenië, Slowakije én Oekraïne de laatste speelronde ingaan met allen drie punten. Om 18.00 uur vanmiddag neemt Oekraïne het op tegen België en speelt Slowakije tegelijkertijd tegen Roemenië.

Waar en wanneer speelt Oranje de achtste finale?

Ook dat is pas duidelijk zodra bekend is tegen welk land Nederland het moet opnemen. Wordt het Engeland? Dan mag Oranje komende zondag al aan de bak in het stadion van Schalke 04 in Gelsenkirchen, de Veltins-Arena. De achtste finalewedstrijd die daar gespeeld wordt begint om 18.00 uur. Wordt het de winnaar van groep E? Dan krijgt Nederland er twee extra rustdagen bij, aangezien dan pas dinsdag, ook om 18.00 uur, in de Allianz Arena in München zal worden gespeeld.

