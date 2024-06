Verbruggen grijnst om boodschap Hans Kraay junior: 'Komt goed'

staat woensdagmiddag glunderend de pers te woord tijdens de persconferentie van het Nederlands elftal. Bondscoach Ronald Koeman heeft even eerder bevestigd wat eigenlijk al duidelijk was: de 21-jarige sluitpost van Brighton & Hove Albion is op het EK in Duitsland de eerste keeper van Oranje.

Verbruggen spreekt van 'een jongensdroom die uitkomt', nu Koeman hem dinsdag op de hoogte heeft gesteld dat hij in Duitsland de eerste keus onder de lat zal zijn. "Ik heb geen dansje gemaakt, ook niet op de tafel gestaan, maar had wel een grijns van oor tot oor. Ik kan niet wachten, heb er superveel zin in en voel me goed. Dus we gaan een mooie zomer tegemoet", aldus de keeper.

Koeman zegt desgevraagd dat het voor hem al 'een aantal weken duidelijk' was dat Verbruggen eerste keeper zou gaan worden op het EK. "Dat komt ook vanuit de periode oktober-november, waarin Bart de vier interlands gekeept heeft." Tijdens de vorige interlandperiode in maart kreeg Mark Flekken tegen Schotland (4-0 winst) echter ook weer een kans, voordat Verbruggen het uitduel met Duitsland (2-1 verlies) zijn plek terugkreeg. "Dat was bewust, Mark deed het overigens zeer goed tegen Schotland. Maar de keuze voor Bart was voor mij duidelijk", legt Koeman uit.

ESPN-verslaggever Pascal Kamperman moet Verbruggen nog wel even een boodschap overbrengen van zijn collega Hans Kraay junior, die niet bij het persmoment aanwezig is. "Ik was het bijna vergeten, maar hij zei dat ik het moest zeggen: Niet klootviolen in de opbouw!", verwijzend naar een foutje dat de sluitpost tegen de Duitsers maakte. Verbruggen verzekert Kamperman grijnzend dat het niet weer zal gebeuren: "Komt goed!"

