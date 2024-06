Hans Kraay junior maakt Ronald Koeman fors verwijt: ‘Hij onthoofdt zijn eigen speler’

Hans Kraay junior vindt het treurig dat vrijdagavond op de bank zit bij Oranje voor het EK-duel met Frankrijk. De middenvelder van PSV was tijdens de openingswedstrijd tegen Polen (1-2 overwinning) nog basisspeler, maar verdwijnt uit de basisopstelling van bondscoach Ronald Koeman ten faveure van Jeremie Frimpong.

Frimpong is vanavond tegen Frankrijk rechtsbuiten, waardoor Xavi Simons op het middenveld als nummer tien speelt. Dat gaat ten koste van Veerman, die tegen Polen basisspeler was maar niet kon overtuigen en uiteindelijk al vroeg in de tweede helft gewisseld werd door Koeman. ”Simons kan op tien beter uit de voeten dan op rechts. Hij krijgt weer een kans. Dat zijn meer kansen dan Joey Veerman gekregen heeft, hè”, zegt Kraay junior voorafgaand aan Nederland - Frankrijk cryptisch bij ESPN.

“De Joey Veerman-fans zullen zwaar teleurgesteld zijn. Dat kan ik mij ook wel een beetje voorstellen, want je onthoofdt hem min of meer. Hij krijgt een poffert op zijn neus van de bondscoach”, vervolgt de analist. “Voor mij Veerman altijd de één-op-één-vervanger van Frenkie de Jong geweest. Dat heeft hij één zestig minuten mogen doen. Dit is een snelle onthoofding”, besluit Kraay junior op niet op niet mis te verstane wijze.

