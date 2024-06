Hedwiges Maduro blikt terug op Ajax: ‘Mijn rol was bij iedereen onduidelijk’

Hedwiges Maduro heeft tegenover ESPN helderheid gegeven over zijn rol bij Ajax in het afgelopen seizoen. De oud-voetballer, die werd aangesteld als assistent-trainer, vertelt tegen de zender dat hij vooral op de achtergrond actief was bij de Amsterdammers.

Maduro, die begonnen is aan zijn eerste klus als hoofdtrainer bij Almere City, zat afgelopen seizoen op de bank naast Maurice Steijn en John van ’t Schip als assistent. De voormalig speler van de Amsterdammers geeft aan dat hij geen ingrijpende beslissingen hoefde te nemen. “Volgens mij was mijn rol binnen Ajax voor niemand écht duidelijk”, zegt hij.

Artikel gaat verder onder video

“In mijn eerste jaar zou ik sowieso een beetje op de achtergrond blijven, ook omdat ik bezig was om mijn UEFA-Pro te behalen. Er zou een hoofdcoach komen met een ervaren assistent. Ik zou van hen in mijn eerste jaar leren”, gaat Maduro verder. Het seizoen liep uiteindelijk behoorlijk tumultueus. Na het vertrek van Steijn was Maduro zelfs nog twee wedstrijden eindverantwoordelijke van Ajax.

“We zaten wel in een achtbaan, met veel veranderingen, ook in de leiding van de club. Mijn rol was niet zo heel groot, maar ik kreeg wel het gevoel dat mensen dachten dat ik alle beslissingen nam op het veld, maar daar was geen sprake van”, sluit de 39-jarige Almeerder af.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Alex Kroes dreigt de plank volledig mis te slaan bij Ajax

"Dit zou écht een enorme fout zijn", klinkt een waarschuwing aan Ajax van Tomislav Filipovic.