Heeft Bart Verbruggen een vriendin? Dit weten we over zijn liefdesleven

In de aanloop naar het EK besteedt FCUpdate aandacht aan de persoon achter de internationals van het Nederlands elftal. In dit artikel vind je alles over het privéleven van . Heeft de Oranje-doelman een partner en heeft kinderen?

Voor zover bekend heeft Verbruggen momenteel geen vriendin, en is hij dus single. Bovendien zijn er op de Instagram van de doelman van Brighton geen posts te vinden die duiden op een partner. De 21-jarige goalie is niet de enige vrijgezel in de Oranje-selectie, ook van Lutsharel Geertruida en Jeremie Frimpong is bekend dat ze geen relatie hebben momenteel.