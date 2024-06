Henk Spaan kraakt Oranjespeler al na één speelminuut finaal af

Henk Spaan had slechts één minuut nodig om zijn kritiek te uiten op een speler van het Nederlands elftal. Oranje speelt donderdagavond een vriendschappelijke interland tegen Canada in aanloop naar het EK. Volgens de columnist zag , die vanavond fungeert als linksback, er niet best uit in de beginfase.

Volg de wedstrijd tussen Nederland en Canada in ons liveverslag!

Canada-aanvaller Jonathan David kroop uit de rug van Van de Ven en was de verdediger van Tottenham te snel af. Van de Ven kon zich vervolgens corrigeren en de aanval onschadelijk maken, waardoor er geen problemen ontstonden voor Oranje. Toch was Spaan uitermate kritisch op de verdediger, zo blijkt uit een tweet die hij na één minuut op de klok de wereld in slingerde.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 De Ligt waarschuwt voor rampscenario Oranje op EK

Matthijs de Ligt blikt vooruit op de wedstrijden tegen Polen, Frankrijk en Oostenrijk op het EK.